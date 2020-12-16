2020/12/16 | 12:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفى حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي اليوم الاربعاء ، بشكل قاطع امتلاكه او علاقته باي مؤسسة تحمل اسمه، سواء كانت اسلاميةً او غير اسلامية وان الحزب سيسلك كافة الطرق القانونية ضد تلك الجهات التي تحاول او تدعي تبعيتها للوفاق -الحزب-.

وقال القيادة في حزب الوفاق الوطني العراقي محمد البديري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ظهرت في الاونة الاخيرة بعض المؤسسات التي تحمل اسم او عنوان “الوفاق” والتي تدّعي او تلمح احياناً الى قربها من الحزب او من زعيمه الدكتور اياد علاوي، محاوِلةً استغلال هذا الاسم والعنوان في تعاملاتها مع المؤسسات الأخرى سواء الرسمية او غير الرسمية .

واكد ان حزب الوفاق الوطني العراقي ينفي بشكل قاطع امتلاكه او علاقته باي مؤسسة تحمل اسمه، سواء كانت اسلاميةً او غير اسلامية وان الحزب سيسلك كافة الطرق القانونية ضد تلك الجهات التي تحاول او تدعي تبعيتها للوفاق -الحزب-.

واضاف “اننا في الوقت الذي ننفي علاقة الحزب باي مؤسسة وفي جميع المجالات، ندعو لفضح الاعيب “فُسّاد” السياسة ومخططاتهم، كما ندعو الاجهزة المعنية الى ملاحقة تلك الآفات ووضع حدٍ لتمدداتها غير القانونية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الوفاق ينفي امتلاكه او علاقته بأي مؤسسة تحمل اسمه وسيسلك كافة الطرق القانونية ضد تلك الجهات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الوفاق ينفي امتلاكه او علاقته بأي مؤسسة تحمل اسمه وسيسلك كافة الطرق القانونية ضد تلك الجهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).