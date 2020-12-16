2020/12/16 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، النتائج الأولية للصفحة السادسة من المرحلة الثالثة لعملية "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة السادسة وعلى محورين الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

وأضافت، أن "المحور الثاني المحور الجنوبي من خلال قيادة حرس الحدود المنطقة/٤ ولمغ قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة، لغرض القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".وتابعت، أن "نتائج في المحور الشمالي، القبض على ٢٠ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، وضبطت ٦بنادق آلية كلاشنكوف، واحاديتين عيار ٥ / ١٤ ملم ومدفع SPG9، اما نتائج المحور الجنوبي فقد كانت القاء القبض على ٢٠ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن النتائج الأولية للصفحة السادسة من 'الوعد الصادق') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن النتائج الأولية للصفحة السادسة من 'الوعد الصادق') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).