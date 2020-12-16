العمل النيابية: موازنة 2021 تخلو من زيادة رواتب الحماية الاجتماعية

2020/12/16 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن توجه الوزارة لاستبعاد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واستبدالهم بعوائل أخرى ، مشيرا إلى موازنة 2021 تخلوا من زيادة في وراتب الحماية الاجتماعية.وقال عضو اللجنة ستار جبار العتابي في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية سيتم استبدالهم بشرائح أخرى”.وأضاف أن “الوزارة تعويل على استرداد بعض أموال حجبها عن مزدوجي الرواتب و العوائل المتجاوزة ومنحها لعوائل أخرى أكثر فقرا”، مبينا أن لجنته “تنتظر قدوم الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ من الحكومة للنظر فيما يخص التخصيصات المالية المتعلقة برواتب فئة المعاقين وفئة الحماية”.وأشار العتابي الى أن “موازنة ٢٠٢١ لا نعتقد أن هناك إعداد كبيرة سوف تشمل في موازنة ٢٠٢١ ستعتمد الوزارة على حجب العوائل المتجاوزة وتعويضها العوائل مستحقة”، لافتا إلى أن “موازنة 2021 تخلوا من زيادة في رواتب الحماية الاجتماعية بسبب الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد”.

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