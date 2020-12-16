الجبوري: نسبة دمار سنجار تتراوح بين 60 و80 بالمئة

2020/12/16 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

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أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن الضرر في قضاء “سنجار” يتراوح من ستين إلى ثمانين بالمئة

وقال الجبوري في تصريحات صحفية، إن هناك ثلاثة حلول لتوفير سكن للنازحين، الحل الأول هو أن تنقل وزارة الهجرة مئات الالاف من الكرفانات الى القضاء، والثاني هو السماح للنازحين الذين يرغبون بأخذ خيمهم إلى مناطقهم، أما الحل الأخير فهنالك منظمات حاليا، ستسهم بإعادة ترميم أو بناء دور لقسم من النازحين.

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