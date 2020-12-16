تعرف على اسعار النفط التي تحتاجها الدول لموازنة ميزانيتها

2020/12/16 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تحتاج الدول المنتجة للنفط إلى أسعار محددة تختلف بين دولة وأخرى لموازنة ميزانيتها العامة، وقد حددت هذه الأسعار وفقاً لصندوق النقد الدولي عبر دراسات اقتصادية لكل دولة.أولاً: العراق وحسب صندوق النقد الدولي فان العراق يحتاج الى سعر 54.60 دولار لموازنة ميزانيته للعام المقبل .

ثانيا: ايران وحسب صندوق النقد الدولي فان ايران بحاجة لسعر 244.389 لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

ثالثا : الكويت وحسب صندوق النقد الدولي فان الكويت تحتاج لسعر 60.61 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

رابعا السعودية: وحسب صندوق النقد الدولي فان السعودية تحتاج لسعر 66.76 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

خامسا الامارات: وحسب صندوق النقد الدولي فان الامارات تحتاج الى سعر 61.69 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

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