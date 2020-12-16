8 مصابين بكورونا في مستشفيات حلبجة

2020/12/16 | 12:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت صحة محافظة حلبجة، اليوم الاربعاء، ان الاوضاع الصحية في المحافظة تتجه نحو الافضل وهناك انخفاض كبير بنسبة الاصابة بفايروس كورونا.

وقال الدكتور جهاد ابراهيم رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في محافظة حلبجة خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان الاوضاع الصحية في محافظة حلبجة تسير نحو الافضل وهناك انخفاض كبير بنسبة الاصابات والوفيات بفايروس كورونا.

واضاف: هناك 8 مصابين بفايروس كورونا في مستشفى الوفاء الخاصة بعلاج المصابين بفايروس كورونا، والحمد لله تم اغلاق مركز آخر لعلاج المصابين بفايروس كورونا، كما ان الاعراض التي تظهر على المصابين هي اعراض بسيطة.

ودعا الدكتور جهاد ابراهيم، جميع المواطنين الى الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 3094 حالة اصابة و2901 حالة شفاء و141 حالة وفاة في محافظة حلبجة منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

PUKmedia خاص

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