نائب كردي يكشف تعثر المفاوضات بين المركز والاقليم بشأن قانون الموازنة

2020/12/16 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاربعاء، عن وجود رغبة لتمرير قانون الموازنة بالأغلبية الشيعية دون موافقة القوى الكردستانية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث صحفي إن “أسباب عدم مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جلسة مجلس الوزراء هي الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردي”، مؤكدا …

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