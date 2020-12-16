التعليم العالي تستنكر الاعتداء على منزل رئيس جامعة ميسان

2020/12/16 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، الاعتداء على منزل رئيس جامعة ميسان، داعية الاجهزة الامنية الى حماية الاساتذة والاكاديميين.وذكر بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، “تستنكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستهدافات المتكررة لأساتذة الجامعات والأكاديميين التي كان آخرها ما تعرض له رئيس جامعة ميسان من اعتداء مباشر على منزله …

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