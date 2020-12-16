تركيا تعلن قتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/12/16 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن "القوات الخاصة قتلت ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستان في منطقة (زاب) شمالي العراق".

وأشارت الوزارة، إلى أن "عناصر حزب العمال الكردستاني كانوا يحاولون تنفيذ هجوم على القوات التركية".

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