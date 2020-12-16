نصيف: نواب منعوا تحويل 960 مليار دينار الى الإقليم

2020/12/16 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأربعاء , أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت له نية بارسال 960 مليار دينار للإقليم لتغطية رواتب موظفي الإقليم لثلاثة اشهر دون ان يلتزم الإقليم بشروط قانون العجز المالي , مشيرة الى ان نواب بعض الكتل السياسية ضغطت على الكاظمي ومنعته من ارسال الأموال لحين التزام الإقليم بالشروط.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” نواب البرلمان طلبوا من رئيس وفد الإقليم التفاوض مباشرة في لجنة التعديلات الدستورية بشان استحقاقات الحكومة المركزية على الإقليم والخروج باتفاق ملزم للطرفين , بدلا من ان تكون المفاوضات بشكل سري وفي الغرف المظلمة ” .وأضافت انه ” نتيجة الضغوط الكردية وجهات أخرى ولدت نية لدى رئيس الوزراء بارسال 960 مليار للإقليم لتغطية رواتب موظفي الإقليم لثلاثة اشهر, الا ان نواب بعض الكتل السياسية ضغطت على الكاظمي ومنعته من ارسال الأموال لحين التزام الإقليم بالشروط” مؤكدة انه ” في حال استمرار الممطالة للوفد الكردي سوف تؤخر ارسال الموازنة”.وكان مصدر كردي مطلع كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن آخر مباحثات وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية والكتل السياسية المختلفة، مبينا أن خلافا مايزال على كمية النفط التي يراد من الإقليم تسليمها.



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