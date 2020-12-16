مصدر يكشف آخر تفاصيل المفاوضات بين بغداد وأربيل

2020/12/16 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء، عن آخر مباحثات وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية والكتل السياسية المختلفة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “خلافا مايزال على كمية النفط التي يراد من الإقليم تسليمها، فحكومة كردستان تريد تسليم 460 ألف برميل على أن تتحمل بغداد لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة كاملة، فضلا عن تحملها الديون التي بذمة الإقليم”.وأضاف أنه “بخصوص المنافذ الحدودية فأن حكومة الإقليم أبدت موافقتها على تسليم نصف عائدات المنافذ، لكن الحكومة الاتحادية اشترطت عليها غلق جميع المعابر غير الرسمية وغير المرخصة من قبل بغداد”.وأشار المصدر إلى أنه “بسبب اعتراضات الكتل السياسية المختلفة على توقيع الاتفاق الشامل خلافا لقانون تمويل العجز، فأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني آجل زيارته إلى بغداد، لحين الانتهاء من حل جميع الإشكاليات”.ومنذ أكثر من أسبوع يتواجد وفدا يمثل حكومة إقليم كردستان في بغداد لغرض التفاهم حول حصة الإقليم من موازنة 2021 ورواتب الموظفين.انتهى/ 15 ع

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