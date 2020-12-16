اعتقال متهم بسرقة 200 مليون شرقي بغداد

2020/12/16 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الاربعاء، عن القبض بكمين محكم

على متهم بسرقة 200 مليون دينار في

العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "تمكنت مفارز مكتب

حسيني

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