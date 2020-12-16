التعليم تستنكر

2020/12/16 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، الأربعاء، "الاعتداء" على رئيس

جامعة ميسان، وفيما أعربت عن قلقها من

تصاعد حالات "استهداف وترويع" الأساتذة

وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية،

دعوت الجهات الأم

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