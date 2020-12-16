ارتفاع اسعار نفط اوبك لملامسة 50 دولاراً للبرميل

2020/12/16 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت اسعار نفط اوبك، يوم الاربعاء، لتلامس 50 دولارا للبرميل متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل الى 49.65 دولار، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 49.58 دولار”.

وعزا بعض المختصين ذلك إلى ان اسعار اوبك تاثرت باسعار خامات برنت وغرب تكساس الامريكي اللذين ارتفعا ايضا بفضل آمال لقاح فيروس كورونا الذي من شانه ان ينعش الطلب على النفط في الاسواق مرة اخرى.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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