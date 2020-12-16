جهود دولية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

2020/12/16 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر يعقد لقاء اليوم الاربعاء بين ممثلي ايران وخماسية الوسطاء الدوليين، لبحث التحضيرات للقاء وزاري بشأن تطبيق الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إلى أن الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (إيران، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، سيعقد عن طريق "الفيديو كونفرانس"، في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لطهران (العاشرة بتوقيت غرينتش)، لافتا إلى أنه سيعقد على مستوى مساعدي الوزراء والمديرين السياسيين بوزارة الخارجية للدول الأعضاء في الاتفاق النووي.

في حين سيرأس هذا الاجتماع من الجانب الإيراني، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومن الجانب الأوروبي، الأمينة العامة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، في 8 مايو 2018.

ووقع في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

PUKmedia / وكالات

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