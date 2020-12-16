2020/12/16 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتتح يوم الاربعاء بمدينة السليمانية، مهرجان التعريف بالمنتوجات المحلية والذي يستمر لمدة 5 ايام.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صور.. افتتاح مهرجان المنتوجات المحلية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واوضح امانج كريم المشرف على المهرجان لـPUKmedia: ان المهرجان يهدف الى التعريف بالمنتوجات المحلية كما يضم سوقا للمواطنين.
واضاف: ان المهرجان الذي يقام بمبنى معمل السكائر في السليمانية يستمر لمدة 5 ايام، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة مساء.
PUKmedia
بعدسة: جعفر جلالي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صور.. افتتاح مهرجان المنتوجات المحلية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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