صور.. افتتاح مهرجان المنتوجات المحلية في السليمانية

2020/12/16 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح يوم الاربعاء بمدينة السليمانية، مهرجان التعريف بالمنتوجات المحلية والذي يستمر لمدة 5 ايام.

واوضح امانج كريم المشرف على المهرجان لـPUKmedia: ان المهرجان يهدف الى التعريف بالمنتوجات المحلية كما يضم سوقا للمواطنين.

واضاف: ان المهرجان الذي يقام بمبنى معمل السكائر في السليمانية يستمر لمدة 5 ايام، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة مساء.

PUKmedia

بعدسة: جعفر جلالي

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