2020/12/16 | 12:40 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة: صدور أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 12:40.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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