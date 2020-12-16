حزب الوفاق ينفي صلته بمؤسسة تحمل اسمه

2020/12/16 | 12:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نفت قيادة حزب الوفاق الوطني العراقي، الأربعاء، صلتهل بمؤسسة تحمل اسم الحزب.

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