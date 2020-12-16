2020/12/16 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية زراعة كربلاء، الأربعاء، عن انتاج اكثر من 16 ميلون بيضة خلال تشرين الثاني الماضي في ارتفاع انتاجي ملحوظ عن الاشهر السابقة.

وقال معاون مدير الزراعة مجيد الخزعلي في تصريحات رصدتها “يس عراق”، ان “مشاريع بيض المائدة في كربلاء حققت ارتفاعا ملحوظا بالانتاج حيث تم بلغت 16 مليون و175 الف بيضة خلال شهر تشرين الثاني فقط”.

واضاف الخزعلي ان “معدلات إنتاج البيض بدأت بالتزايد لسد حاجة السوق المحلية”، مبينا ان في كربلاء 7 مشاريع لانتاج البيض أنشئت معظمها عن طريق قروض المبادرة الزراعية.

واشار الى ان “المديرية وجهت اصحاب الدواجن بفتح اماكن للبيع المباشر للبيض بعد ان ارتفع سعر الطبقة الواحدة في السوق الى الـ6 الاف دينار، وتحديد السعر بـ5 الاف فما دون”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تنتج اكثر من 16 مليون بيضة خلال 30 يوماً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تنتج اكثر من 16 مليون بيضة خلال 30 يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).