2020/12/16 | 12:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يعلق على مشروع ميناء الفاو.. وهذا ما طلبه من الحكومة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يعلق على مشروع ميناء الفاو.. وهذا ما طلبه من الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).