2020/12/16 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، استمرار تواصلها مع المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، مبينة أن نسبة الاصابات بين صفوف الطلبة والتلاميذ تقرب من 1.3 بالمئة، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الفرق الصحية للسيطرة على الوباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الوزارة متواصلة بمتابعة المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، إذ إن هنالك أكثر من 9 ملايين و363 ألف طالب وتلميذ تتابعهم وزارة الصحة".

وأضاف أن "نسبة الطلاب المصابين هي أقل من 4 أشخاص لكل 100 ألف، لكنه لا يقلل من خطر الاصابة"، مبيناً أن "الوزارة أجرت فحوصات في بغداد والمحافظات، كشفت عن عدد من الحالات الموجبة، بلغت نسبتها نحو 1.3 بالمئة".

وشدد على "أهمية أن يعتمد المواطنون بالملعومات من المصادر الرسمية، وعدم التهويل، وفي الوقت نفسه لا يوجد داعِِ لتبسيط الأمور"، مؤكداً أن "الخطر لازال قائماً"

وأكد "ضرورة الالتزام والتعاون مع الفرق الطبية الجوالة والثابتة"، مشيراً إلى "وجود آلالف من الفرق، التي تقع عليها مسؤولية متابعة الطلبة والتلاميذ والملاكات التدريسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الصحة تحدد نسبة المصابين من الطلبة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الصحة تحدد نسبة المصابين من الطلبة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).