2020/12/16 | 12:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 | 12:33 مساءً

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اليوم..



اجتماع لوفد كردستان مع البرلمان العراقي هذه ما سيبحثه؟

من المقرر ان يجتمع وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، مع مجلس النواب.



وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان "وفد حكومة اقليم كردستان سيجتمع اليوم الاربعاء، مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية واعضاء اللجنتين المالية القانونية في مجلس النواب".



واضاف: ان "وفد اقليم كردستان سيقدم توضيحا الى اعضاء مجلس النواب حول الحوارات الجارية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية".



واشار الى ان "الاجتماع بين وفد حكومة اقليم كردستان ومجلس النواب خطوة ايجابية لاطلاع النواب على مجريات الحوار الجاري لحسم الملفات المالية العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

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