القبض على متهم بسرقة 200 مليون دينار في بغداد

2020/12/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة 200 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ومتابعة مدير مكافحة إجرام بغداد، تمكنت مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الاجرام من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (200 مليون دينار)، من أحد الأشخاص شرق العاصمة بغداد".

وأوضحت، أن "عملية القبض، جاءت بعد توفر معلومات عن الحادث، ومباشرة أبطال مكافحة إجرام بغداد بالبحث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن إلقاء القبض على السارق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعد تدوين أقواله قضائياً بالاعتراف بارتكابه للجريمة وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات".

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