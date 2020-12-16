الصدر يهدد بالتدخل في مشروع ميناء الفاو ’’على طريقته الخاصة’’ ويدعو للتفاهم مع الكويت

2020/12/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، الحكومة إلى التدخل وابعاد الفساد عن مشروع الميناء الكبير، فيما هدد بالتدخل ’’على طريقته الخاصة’’ إذا لم تفعل الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية، لتبقى العراق معزولاً ومحتاجاً إلى غيره".

واضاف: "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت، وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فوراً، وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة اذا لم تتدخل الحكومة".

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