اعلان طرق انشاء المفاعلات النووية في العراق

2020/12/16 | 12:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الاربعاء، عن طرق عدة لانشاء المفاعلات النووية، فيما أشارت إلى أن قانون هيأة الطاقة الذرية 2016 لم يف...

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