لماذا ارسلت الولايات المتحدة ’’القاذفة الاستراتيجية’’ إلى الشرق الأوسط وما علاقتها بالانسحاب من العراق ؟

2020/12/16 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث تقرير أمريكي، الأربعاء، عن سبب

إرسال ’’القاذفة الاستراتيجية’’ إلى

منطقة الشرق الأوسط، فيما أشار إلى

علاقة القرار بالانسحاب من العراق

وافغانستان والصومال، تزامناً مع

الذكرى الأولى لحادثة مطار بغدا

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