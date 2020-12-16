نائبة تتهم الحكومة بتعمد تأخير الموازنة لدفع البرلمان إلى الموافقة على الاقتراض

2020/12/16 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس

النواب، ندى شاكر جودت، الأربعاء، أن

الحكومة تتعمد بعدم ارسال موازنة 2021

لدفع البرلمان للتصويت على قانون جديد

للاقتراض.

وقالت جودت، إن "تأخير ارسال الموازنة

لعام 20

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