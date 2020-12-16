"انخفاض في معدل الخصوبة".. الإيطاليون يشيخون وأعدادهم تتناقص

2020/12/16 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسجل عدد الإيطاليين تراجعا مطردا ومعدّل أعمارهم آخذ في الارتفاع، فيما لا تكفي أعداد المهاجرين لسد النقص الناجم عن التراجع السكاني، على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات.

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