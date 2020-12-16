قصيدة -المُهلوسون- للشاعر الثائر منتظر هادي العقابي - حسين علوان حسين

2020/12/16 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين المُهلوسونندخّنُ الحشيشةَ العراقية -طعمُها يُشبه الكرّاث كثيراً -إلّا أنها موتٌ جديد بمنتجٍ وطني .أجَل ، نحن الملهوسون : نشرب الخمرةتحت نصب الحرية ؛نضاجع برد الأرصفة ؛و نتقيأ في زوايا كل زقاق خرب ؛و نتمنى حضناً طويلاً دافئاً مع الشمس .نحن المهلوسون ،نشبه الطين و نعاة العجائز ؛بسطاءُ مثل خبز العباس ؛نذوبُ حناناً مثل كلمة " يُمّه "؛و أقصى نذورِ ......





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