لن تهدأ شبيبة العراق ما دامت الدولة العميقة تحكم العراق! - كاظم حبيب

2020/12/16 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تشير تجارب شعوب البلدان النامية، ومنها العراق، إلى أن حكام هذه البلدان، الذين هم في الغالب الأعم مستبدون أفظاظ يمارسون الاستبداد والقهر ضد شعوبهم بطريقتين: إما بالعنف المباشر والقتل المكشوف دون أي اعتبار للدستور أو للقوانين المرعية أو للرأي العام المحلي والدولي واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، ليواصلوا الحكم وفرض أنفسهم أطول فترة ممكنة ثم ينتهون إلى مزبلة التاريخ بطرق متباينة، وإما يمارسون حكم البل ......





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