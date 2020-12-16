غرب كوردستان يسجل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا

2020/12/16 | 13:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاربعاء، عن تسجيل 7 وفيات بسبب فايروس كورونا المسجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 48 اصابة جديدة " 24 ذكور، و24 انان"، موضحة، ان الاصابات توزعت كالاتي: "الحسكة 4، قامشلو 3، ديرك 7، الرميلان 1، كركي لكي 1، تربة سبيه 1، الرقة 6، الطبقة 6، منبج 4، دير الزور 2، كوباني 2".

واضافت انه تم تسجيل 7 وفيات " مصابان في الشهباء، 3 مصابين قامشلو والحسكة، وعامودا، و امرأتان في قامشلو والشهباء، مشيرا الى ان عدد حالات الشفاء الجديدة بلغ 9 حالات

واكدت ان اجمالي الاصابات بكورونا بلغ 7581 بضمنها 241 حالة وفاة و1087 حالة شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان

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