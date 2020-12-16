الحكيم يطرح مشروعه على السفير الفرنسي في بغداد

2020/12/16 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استعرض رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاربعاء، مشروع "التحالف العابر للمكونات" على السفير الفرنسي في بغداد، فيما شدد على الامن الانتخابي وحرية المرشح والناخب باختيار من يراه مناسبا وممثلا له.

وذكر مكتب الحكيم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الاول 2020)، انه "بحث خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد برنو اوبير العلاقات الثنائية بين باريس وبغداد وتطوريها على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال الاستثمار".

و اشار الحكيم بحسب البيان الى "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة"، مضيفا ان "العراق مقبل على استحقاق انتخابي مهم نعتقد باهميته لاعادة الاستقرار الى العملية السياسية واستعادة ثقة المواطن بها".

وشدد الحكيم على "الامن الانتخابي وحرية المرشح والناخب باختيار من يراه مناسبا وممثلا له".

ولفت البيان الى ان الحكيم "جدد رؤيته للتحالف العابر للمكونات مبينا انه يمثل مدخلا للاستقرار السياسي في العراق"، مشيرا الى "معادلة النجاح التي يقدمها التحالف العابر بتمثيل الجميع وتحميل المسؤولية لفريق منسجم في النجاح والفشل".

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