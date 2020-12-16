2020/12/16 | 13:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقاف السليمانية تحقق في معلومات ممارسة "أعمال غير أخلاقية" بأحد مساجدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوقاف السليمانية تحقق في معلومات ممارسة "أعمال غير أخلاقية" بأحد مساجدها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوقاف السليمانية تحقق في معلومات ممارسة "أعمال غير أخلاقية" بأحد مساجدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).