2020/12/16 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر بشأن ميناء الفاو : سأتدخل بطريقتي الخاصة ان لم تتدخل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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