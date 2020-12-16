القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (200 مليون دينار) في العاصمة بغداد

2020/12/16 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مكافحة إجرام بغداد القبض على قام متهم بسرقة مبلغ (200 مليون دينار) في العاصمة بغداد.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه ان مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام القت القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (200 مليون دينار) من احد الأشخاص شرق العاصمة بغداد، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين أقواله قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات ./انتهى9

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