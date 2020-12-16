الصدر يدعو الحكومة الى اجتثاث الفساد والإبتزاز في مشروع ميناء الفاو

2020/12/16 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الحكومة الى اجتثاث الفساد والإبتزاز في مشروع ميناء الفاو.وقال الصدر في نص تغريدة له "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والإبتزاز الواضح والجلي في مشروع )ميناء الفاو الكبير الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجا الى غيره.وتابع :"أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة./انتهى.

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