الاستثمارات الاجنبية لدول الشرق الاوسط وافريقيا… منار العبيدي

2020/12/16 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي – محلل اقتصادي:

شهدت الاستثمارات الاجنبية لدول الشرق الاوسط وافريقيا ارتفاعا في عدد المشاريع المستثمر بها حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الاجنبية بنسبة 38٪ واحتلت الامارات العربية المتحدة النسبة الاعلى بعدد المشاريع التي استقطبت استثمارات اجنبية تليها مصر

وبلغت حجم الاستثمارات الاجنبية في دول الشرق الاوسط وافريقيا بحدود 112 مليار دولار

اما على مستوى القطاعات فبالرغم من سيطرة قطاع النفط والغاز على الحصة الاكبر من حجم الاستثمارات الا ان نسبة الاستثمارات في هذا القطاع تراجعت بنسبة 9٪

اما على مستوى اكثر القطاعات نموا فكان قطاع الصناعة الالكترونية حيث ارتفعت بمقدار 56٪ بينما ارتفعت حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة بمقدار 42٪ ومن المتوقع ان تتفوق الاستثمارات في الطاقة المتجددة على الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال السنوات القادمة.

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