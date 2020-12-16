مؤكدة استمرار تواصلها مع المؤسسات التربوية.. الصحة تكشف نسبة إصابات كورونا بين صفوف الطلبة

2020/12/16 | 13:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المتحدث باسم وزارة الصحة

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة، الاربعاء، نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة والتلاميذ، مؤكدة استمرار تواصلها مع المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، فيما شددت على ضرورة تعاون المواطنين مع الفرق الصحية للسيطرة على الوباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريسح للوكالة الرسمية، اليوم، 16 كانون الأول 2020، إن "الوزارة متواصلة بمتابعة المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، إذ إن هنالك أكثر من 9 ملايين و363 ألف طالب وتلميذ تتابعهم وزارة الصحة".

وأضاف أن "نسبة الطلاب المصابين هي أقل من 4 أشخاص لكل 100 ألف، لكنه لا يقلل من خطر الاصابة"، مبينا أن "الوزارة أجرت فحوصات في بغداد والمحافظات، كشفت عن عدد من الحالات الموجبة، بلغت نسبتها نحو 1.3 بالمئة".

وشدد على "أهمية أن يعتمد المواطنون بالملعومات من المصادر الرسمية، وعدم التهويل، وفي الوقت نفسه لا يوجد داعِِ لتبسيط الأمور"، مؤكدا أن "الخطر لازال قائما".

وأكد "ضرورة الالتزام والتعاون مع الفرق الطبية الجوالة والثابتة"، مشيرا إلى "وجود آلالف من الفرق، التي تقع عليها مسؤولية متابعة الطلبة والتلاميذ والملاكات التدريسية".

ر.إ

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