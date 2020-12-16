ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال اللقاح الجديد لكوفيد-19

2020/12/16 | 13:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفعت اسعار نفط اوبك، يوم الاربعاء، لتلامس 50 دولارا للبرميل متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (16 كانون الاول 2020)، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل الى 49.56 دولار، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 49.58 دولار".

وعزا بعض المختصين ذلك إلى ان اسعار اوبك تاثرت باسعار خامات برنت وغرب تكساس الامريكي اللذين ارتفعا ايضا بفضل آمال لقاح فيروس كورونا الذي من شانه ان ينعش الطلب على النفط في الاسواق مرة اخرى.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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