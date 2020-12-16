مجلس الأمن الدولي يدعو المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية

2020/12/16 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس الأمن الدولي كلّ المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتّهمة بأنّها أرسلت مقاتلين إلى ليبيا .

وقال أعضاء المجلس في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو, قالوا ان انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا يجب أن يتم بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وفي بيانهم شدّد أعضاء مجلس الأمن على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا.

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