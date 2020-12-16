2020/12/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء (16 كانون الاول 2020)، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى المملكة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن "المملكة تعاملت مع جائحة كورونا منذ ظهور الحالات الأولى في الصين، وتم تشكيل لجنة لذلك".

وأضاف، "كنا أمام تحدي تحقيق متطلبات القطاع الصحي، وبدعم من القيادة تم توفير الدعم للتعامل السريع مع الجائحة".

وتابع الربيعة، بالقول: "أنه تم وضع صحة المواطن فوق كل شيء، وتم اتخاذ عدة قرارات احترازية"، مشيرا الى "زيادة عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 60% خلال ثلاثة أشهر".

وأكد وزير الصحة السعودية ، أنه "تم وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).