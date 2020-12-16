وزير الخارجية التركي: سنعقد قمة اقتصادية في العراق ونكثف الزيارات بين البلدين في الفترة المقبلة

2020/12/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الخارجية التركي، شاويش داود اوغلو، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، عن عقد قمة اقتصادية في العراق، إلى جانب تكثيف الزيارات بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.

وذكر أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في أنقرة، إن "بلاده تدافع عن وحدة العراق الجغرافية وتطهير أراضيه من الإرهاب".

وأضاف، أن "اتفاق إلغاء الفيزا بين العراق وتركيا لم يفعل بسبب ظروف العراق الأخيرة"، لافتاً إلى أنه "لا أهمية للفيزا وسنعمل على إلغائها قريباً".

وبشأن حزب العمال، أكد أوغلو أن "حزب العمال الكردستاني عدو يهاجم من لا يبايعه في العراق وسوريا".

ويوم أمس، وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى تركيا في زيارة رسمية، والتقى اليوم الأربعاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلوا في أنقرة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى تركيا، يلتقي فيها الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان يوم غد الخميس.

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