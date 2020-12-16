وزير الخارجية العراقي عقب لقائه نظيره التركي: ناقشنا العودة لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة

2020/12/16 | 13:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد وزير الخارجية العراقي عقب لقائه نظيره التركي: ناقشنا العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة”.

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