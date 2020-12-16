العراق يكشف اعداد “ضحايا كورونا” في “المدارس” من بين قرابة 9.5 مليون طالب

2020/12/16 | 13:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، استمرار تواصلها مع المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، مبينة أن نسبة الاصابات بين صفوف الطلبة والتلاميذ تقرب من 1.3 بالمئة، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الفرق الصحية للسيطرة على الوباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الوزارة متواصلة بمتابعة المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، إذ إن هنالك أكثر من 9 ملايين و363 ألف طالب وتلميذ تتابعهم وزارة الصحة”.

وأضاف أن “نسبة الطلاب المصابين هي أقل من 4 أشخاص لكل 100 ألف، لكنه لا يقلل من خطر الاصابة”، مبيناً أن “الوزارة أجرت فحوصات في بغداد والمحافظات، كشفت عن عدد من الحالات الموجبة، بلغت نسبتها نحو 1.3 بالمئة”.

وشدد على “أهمية أن يعتمد المواطنون بالملعومات من المصادر الرسمية، وعدم التهويل، وفي الوقت نفسه لا يوجد داعِ لتبسيط الأمور”، مؤكداً أن “الخطر لازال قائماً”

وأكد “ضرورة الالتزام والتعاون مع الفرق الطبية الجوالة والثابتة”، مشيراً إلى “وجود آلالف من الفرق، التي تقع عليها مسؤولية متابعة الطلبة والتلاميذ والملاكات التدريسية”.

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