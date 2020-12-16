الحشد يعلن اكمال نصب “جسر الميتة” بين ديالى وصلاح الدين

2020/12/16 | 13:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / ديالى..اعلن آمر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الاربعاء، عن اكمال نصب جسر الميتة بين ديالى وصلاح الدين.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الهندسي للفرقة الخامسة في الجيش العراقي وبقية التشكيلات الساندة لها انجزت من نصب جسر انبوبي على نهر العظيم ليكون حلقة وصل برية بين ديالى وصلاح الدين ضمن معبر الميتة والتي كانت نقطة ساخنة لوقت قريب بسبب نشاط داعش الارهابي”.واضاف الجبوريي،ان” الجسر يكتسب حيوية واهمية كبيرة من ناحية تامين انتقال الارتال العسكرية والاهالي بين ضفتي نهر العظيم من ديالى الى صلاح والدين وبالعكس وبالتالي خلق مرونة عالية في التصدي لاي تهديدات امنية كما انه سيكون خطوة مهمة في اعادة الاف الاسر النازحة للقرى المحررة”.واشار الجبوري الى ان” الحشد الشعبي منذ اسبوع وهو يجري عمليات تمشيط واسعة في منطقة الميتة بشكل عام من اجل تعزيز التحصينات الامنية ونشر نقاط المرابطة لاعادة نصب الجسر الذي دمر بعد 2014 من قبل الارهابين”، مبينا ان “مسك حوض الميتة بشكل عام يمثل ضرورة امنية لديالى وصلاح الدين ويقطع الطريق امام اي محاولات تسلل”.وتشكل الميتة نقطة محورية مهمة جدا على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين بسبب موقعها الاستراتيجي.



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