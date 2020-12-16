الصدر يهدد بالتدخل في مشروع ميناء الفاو

2020/12/16 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

الأربعاء، الحكومة إلى التدخل وابعاد

الفساد عن مشروع الميناء الكبير، فيما

هدد بالتدخل "على طريقته الخاصة" إذا لم

تفعل الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن "

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