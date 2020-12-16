"الرقم السحري" ينقذ بريطانية من قبضة رفيقها العنيف قبل أن يقتلها

2020/12/16 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فتاة بريطانية من أن تنقذ نفسها من نوبة غضب جنوني أصابت صديقها الذي اعتدى عليها بالضرب بشكل وحشي في الساعات الأخيرة من الليل، دون أن تضطر للاستنجاد بأحد وذلك بفضل الرقم "55".

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