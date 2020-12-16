صحة ديالى: تسجيل 3 اصابات مؤكدة بكورونا في كادر مدرسة” النبا العظيم” بالمقدادية

2020/12/16 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في كادر مدرسة النبا العظيم شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 3 من كادر مدرسة النبا العظيم في الحي العسكري وسط قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) تم التاكد من اصابتهم بفيروس كورونا وتم حجرهم فيما تم اخذ مسحات من 7 من كادر المدرسة للتاكد من سلامتهم وعدم اصابتهم”.واضاف العزاوي،ان” الاصابات هي الاولى من نوعها في مدارس ديالى بعد عودة الدوام الرسمي مؤكدا بانه سيتم التعامل مع الموضوع وفق التعلميات والضوابط الرسمية التي تحدد اليات اغلاق المدرسة وفق ماجاء في تعليمات لجنة الصحة والسلامة”.وكانت صحة ديالى نشرت مضمون تقرير صباح اليوم اكدت خلو المحافظة من اي اصابات مؤكدة في صفوف الكوادر والطلبة في المدارس للاسبوع الثاني على التوالي”.انتهى 25 ف

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