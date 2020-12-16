وزير الخارجية: ناقشنا العودة لاتفاق دخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة

2020/12/16 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير الخارجية فؤاد حسين مناقشة اتفاق قضاء سنجار مع الجانب التركي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو،انه ” تم مناقشة تطبيق اتفاقية سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها”.

واضاف انه”تمت مناقشة العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة”.

واشار الى ان “الوضع السوري يؤثر بشكل مباشر على الأمن في العراق”

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