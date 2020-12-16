بالوثيقة.. شمول المتقاعدين بتوزيع قطع الأراضي السكنية في واسط

2020/12/16 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

وجه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، بشمول المتقاعدين غير المستفيدين، في توزيع قطع الأراضي السكنية.

وذكرت وثيقة صادرة عن المياحي، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تثميناً للجهود الكبيرة والخدمة الوظيفية التي قدمها الموظفون المتقاعدون تنسب شمول غير المستفيدين بتوزيع قطع الأراضي السكنية".

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